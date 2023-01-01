Ольга Ершова может возглавить пермский департамент образования без приставки «и.о.»
Ранее ведомством руководила Анна Деменева
Источник «Нового компаньона» в правительстве Пермского края заявил, что Ольга Ершова станет полноценным руководителем департамента городского образования администрации Перми и скоро избавится от приставки «и.о.».
Накануне в пресс-службе мэрии сообщили, что Ершова с 8 сентября приступает к руководству горобра в качестве исполняющего обязанности главы ведомства.
Напомним, Анна Деменева, которая раньше возглавляла департамент, написала заявление об увольнении по собственному желанию и может возглавить пермскую гимназию № 11.
До работы в департаменте Деменева была директором школы дизайна «Точка».
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