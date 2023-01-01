Ольга Ершова может возглавить пермский департамент образования без приставки «и.о.» Ранее ведомством руководила Анна Деменева Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Источник «Нового компаньона» в правительстве Пермского края заявил, что Ольга Ершова станет полноценным руководителем департамента городского образования администрации Перми и скоро избавится от приставки «и.о.».

Накануне в пресс-службе мэрии сообщили, что Ершова с 8 сентября приступает к руководству горобра в качестве исполняющего обязанности главы ведомства.

Напомним, Анна Деменева, которая раньше возглавляла департамент, написала заявление об увольнении по собственному желанию и может возглавить пермскую гимназию № 11.

До работы в департаменте Деменева была директором школы дизайна «Точка».

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