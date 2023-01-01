Алёна Бронникова В Перми утверждена планировка территории транспортно-пересадочного узла Пермь II У ж/д вокзала появится автовокзал, учреждение здравоохранения и спорткомплекс Поделиться Твитнуть

Согласованные в 2021 году архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Власти Пермского края утвердили изменения, вносимые в документацию по планировке территории для создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II. Соответствующий документ был опубликован 1 сентября на сайте минимущества региона.

Ранее краевые власти сообщали о планах по строительству ТПУ в рамках соглашения с РЖД. Начало было запланировано на 2023 год. Работы включают в себя создание ТПУ на базе ж/д вокзала Пермь II, строительство автовокзала и обустройство прилегающей к ул. Строителей территории. Окончание реконструкции вокзала планировалось в 2025 году.

В проекте предусмотрено строительство повышенных платформ для посадки пассажиров в поезда, а также остановочные комплексы для посадки в автобусы межмуниципальных маршрутов. Одна из задач проекта — перенос межмуниципальных маршрутов с действующего в Перми автовокзала на Пермь II с разгрузкой центральной части Перми от транспортных потоков.

Чертёж планировки территории. Сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Согласно опубликованному документу, на территории в границах улиц 2-я Шоссейная, Локомотивная, Энгельса и Папанинцев будут построены также многофункциональная спортивная арена, поликлиника и жилые дома высотой 8 и 26 этажей. В характеристике элементов планировочной структуры указано, что ТПУ на схеме занимает площадь 5,86 га (1.1), объекты капитального строительства спортивной арены — 1,43 га (1.2), 1,29 га (1.3) и 3,82 га (1.6), объекты капитального строительства социальной инфраструктуры — 0,65 га (1ю4), объекты капитального строительства жилой застройки — 3,66 га (1.5), 0,05 га (1.8) и 0,61 га (1.9), озеленение на территории общего пользования — 0,34 га (3.1), развитие квартала 1.7 проектом не предусмотрено.

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