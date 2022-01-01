Елена Синица Реконструкцию пермского вокзала Пермь-II планируется завершить до 2025 года Сейчас ведётся проектирование объекта Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Реконструкцию пермского вокзала Пермь-II планируется завершить в 2025 году. Об этом во время прямого эфира «России-24» сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Вопрос реконструкции Перми-II — это вопрос РЖД. Сейчас ведётся активное проектирование реконструкции, мы согласовали все визуальные виды. Это будет транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с автовокзалом дополнительно, который будет примыкать к улице Строителей», — сказал Махонин.





При этом губернатор не уточнил, что будет со старым зданием автовокзала: «У нас любят сначала сломать. Надо сначала построить, потом думать, что делать с имеющейся инфраструктурой», — добавил он.





По его словам, приступить к реконструкции ТПУ планируется в следующем году. За два года объект можно реконструировать, отметил Махонин.





Ранее глава регионального минтранса сообщал, что проектирование планируется завершить до конца 2022 года, а приступить к строительству в июле-августе 2023 года.

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