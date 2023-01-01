До конца года в Перми снесут ещё 51 аварийный дом С января уже демонтировано 35 зданий Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

До конца 2023 года в Перми будет снесён 51 аварийный дом. 35 зданий уже снесены. Таким образом, всего в краевом центре за год демонтируют 86 объектов — это рекордный показатель за последние годы. Для сравнения, в прошлом году в Перми снесли 65 домов, а в 2021-м — 35. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Нарастить объёмы сноса позволило изменение подхода: если раньше дома сносили подрядчики, то теперь этим занимается муниципальное учреждение «Полигон», добавил он.

«Одна из приоритетных задач для города — ускорение темпов расселения аварийного жилья. Я уже говорил, что несмотря на постоянно увеличивающиеся темпы расселения — негативная тенденция роста пока не преодолена, — написал в своём telegram-канале мэр. — Мы должны максимально использовать все имеющиеся возможности для решения этой проблемы: активнее участвовать в федеральной и региональной программе, строить муниципальное жилье, использовать механизмы комплексного развития территорий».

Градоначальник также опубликовал полный список домов в Перми, которые снесут до конца 2023 года. В ближайшее время под ковш пойдут дома по ул. Циолковского, 14 и ул. Ползунова, 5.

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