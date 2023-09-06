Жителей Пермского края приглашают присоединиться к марафону "Знание.Первые" Он стартует в рамках выставки-форума «Россия» Поделиться Твитнуть

С 4 по 6 ноября пройдёт федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» — "Знание.Первые". Он начнётся в день, когда на ВДНХ в Москве откроется Международная выставка-форум «Россия», на которой будут представлены главные достижения страны. Марафон состоится на шести площадках выставки в разных павильонах. Посетить его мероприятия могут все желающие — на сайте регистрация уже началась. Первым 10 тыс. зарегистрированных выдадут приглашения побывать в студиях марафона на ВДНХ, остальные смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Главная тема марафона — современные достижения России, способствующие развитию страны и повышению её авторитета на международном уровне. На марафоне выступят выдающиеся ученые, успешные предприниматели, государственные и общественные деятели, руководители крупнейших компаний, мастера культуры и искусства.

«Осенний марафон "Знание.Первые" расскажет о прорывных открытиях наших соотечественников на современном этапе, — отметил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — Также мы будем говорить о том, как способствует прогрессу сегодняшняя молодёжь и что может сделать для дальнейшего процветания России каждый человек, который стремится найти своё призвание и достичь самореализации».

В Международной выставке-форуме «Россия» примут участие все 89 регионов РФ.

Осенний марафон станет шестым для Российского общества «Знание». На предыдущих марафонах своим опытом и знаниями поделились более 850 лекторов. Среди них Дмитрий Песков, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Максут Шадаев, Виктор Садовничий, Валерий Гергиев, Фёдор Бондарчук, Владимир Машков, Константин Эрнст, Константин Хабенский, Сергей Карякин, Евгений Касперский, Хабиб Нурмагомедов и др.

За два года просветительские марафоны посетили более 50 тыс. молодых людей из разных регионов страны.

Значимым результатом каждого марафона становится создание актуального просветительского контента. Он пополняет цифровую библиотеку Общества «Знание». К настоящему времени записи онлайн-трансляций с пяти прошедших марафонов набрали свыше 580 млн просмотров.

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