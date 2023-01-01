Максим Артамонов МЧС предупредило о грозах в Прикамье 8 сентября Накануне в регионе начались дожди Поделиться Твитнуть

По данным Пермского гидрометцентра, 8 сентября в отдельных районах Пермского края ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве посоветовали пермякам не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, ездить, учитывая состояние дорожного покрытия.

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