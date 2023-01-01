Рядом с Пермским ТЮЗом появилась трансформаторная подстанция, выполненная как миниатюрная копия театра Новый электросетевой объект «Россети Урал» гармонично вписался в театральное пространство Поделиться Твитнуть

Трансформаторная подстанция филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», установленная рядом с Пермским театром юного зрителя, превратилась в миниатюрную копию ТЮЗа. Новая блочная трансформаторная подстанция смонтирована с целью обеспечения возросших потребностей театра в электроэнергии. Оснащенная двумя трансформаторами по 630 кВА каждый, новая ТП будет источником электропитания как для существующего здания ТЮЗа, так и для малой сцены театра.

«Не так давно у нас прошло масштабное обновление театрального и сценического пространства исторической сцены, — отмечает директор Пермского ТЮЗа Артем Агеев. — И теперь в основном здании на Екатерининской , 68 и на вновь оборудованной Малой сцене — на Пермской, 66 — внедрены последние достижения сценической технологии. Смонтированы комплексы управления спектаклем, новой световое и звуковое оборудование, полностью заменены верхняя и нижняя механика сцен, установлены последние новинки театральной машинерии. Нам есть чем удивлять наших зрителей в новом театральном сезоне. Творческие открытия будут дополнены яркими аудиовизуальным эффектами. Расширение инженерных и сценических возможностей театра стало возможным в том числе и благодаря энергетикам филиала «Пермэнерго», обеспечившим нам выдачу дополнительной мощности. Мы безмерно благодарны энергетикам и за то, что они положительно откликнулись на предложение театра сделать тематическое оформление установленной трансформаторной подстанции».

Получив поддержку со стороны «Россети Урал», руководство театра пригласило пермских художников, чтобы преобразить внешний вид электросетевого объекта. В творческую группу вошли Дмитрий Суслов и Владислав Киселев.

В результате трансформаторная подстанция теперь гармонично вписывается в единую стилистику театрального пространства. При этом в соответствии с действующими нормами ТП оборудована необходимыми предупреждающими знаками безопасности.

Отметим, что малая сцена ТЮЗа вместимостью 200 человек — один из инфраструктурных объектов, строительство которых приурочено к 300-летию Перми. Она расположилась на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Дом уездного земства». В комплексе также будет выставочная зона и зона отдыха.

Пространство от старого здания до нового получило название «Театральный променад: от Любимовых до Каменских».





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