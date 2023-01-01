Алёна Бронникова Новый кредитор заявил о требованиях к «Пермскому свинокомплексу» в размере 85 млн рублей Общий размер заявленных требований кредиторов на данный момент составляет 777,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ООО «Комплексные системы промышленной автоматизации» (КСПА) обратилось в суд о включении требований компании в реестр кредиторов АО «Пермский свинокомплекс». Соответствующая информация появилась 6 сентября на сайте ЕФРСБ.

Согласно опубликованным данным, требования составляют 85 499 864 руб. Из документов Арбитражного суда Пермского края следует, что в 2019 году «КСПА» заключило договор на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по возведению блочно-модульных котельных в рамках развития системы теплоснабжения для нужд свинокомплекса.

АО «Пермский свинокомплекс» находится в собственности краевого минагро. В апреле 2022 года предприятие было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов — 777,6 млн руб.

Ранее стало известно о том, что предприятие повторно выставлено на торги по цене за 1,233 млрд руб. Реализовать планируется все принадлежащие АО здания (кроме жилых) и сооружения, оборудование, инвентарь хозяйственно-бытового назначения, автомобили, автобусы, микроавтобусы, специализированная техника, земельные участки, права требования на краткосрочные долговые обязательства, незавершённое строительство.

ООО «КСПА» зарегистрировано в 2009 году. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Одним из учредителей организации, по данным checko.ru, в 2019 году стала Пермская научно-производственная приборостроительная компания, доля капитала составляет 49%. По итогам 2022 года выручка «КСПА» составила 14,5 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб.

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