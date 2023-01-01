На спортплощадке в Перми открыли стрельбу по подростку Мать пострадавшего ищет очевидцев ЧП Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 31 августа в отдел полиции Свердловского района Перми обратилась женщина, которая рассказала, что её сын получил травму уха. По словам пермячки, неизвестный выстрелил в подростка из пневматического оружия.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителя, выясняются все обстоятельства случившегося», — прокомментировали perm.aif.ru в полиции.

Известно, что пострадавшему 15 лет. Инцидент произошёл в м/р Крохалева. Неизвестный стрелял в область головы. Сейчас женщина ищет очевидцев инцидента.

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