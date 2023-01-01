Власти Пермского края заставят маскировать кондиционеры в новостройках Регламентированы и другие правила размещения оборудования Поделиться Твитнуть

Постановлением правительства Пермского края от 21 августа были внесены изменения в правила землепользования и застройки Перми. Целью преобразований, сказано в документе, является формирование комфортной городской среды. Интернет-издание «Текст» выяснило в пресс-службе города, какие именно требования будут предъявляться к облику новостроек в центре Перми и некоторых отдалённых районах.

Так, в частности, будет регулироваться установка дополнительного оборудования на фасадах зданий. Речь идёт о кондиционерах. Их придётся закрывать маскирующими ограждениями (решетками, экранами), либо же они должны устанавливаться в специально оборудованных нишах. Правилами определены также минимальные расстояния от оборудования до окон, выступ кондиционеров от плоскости фасада и размещение их относительно уровня земли.





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