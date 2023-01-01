Жителя Кунгура осудили за случайный поджог подруги Женщина умерла в больнице Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд (ПКС) рассмотрел жалобу осуждённого, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности, и не усмотрел оснований для изменения размера компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе ПКС.

Несчастный случай произошёл в декабре прошлого года в Кунгуре. Ранее судимый местный житель распивал горячительные напитки со своей знакомой. Через некоторое время между ними возник конфликт. Разозлившись, мужчина ударил по стоящей на столе открытой бутыли со спиртом, и та полетела в сторону подруги, которая находилась вблизи включённой газовой плиты. Жидкость выплеснулась и попала на лицо и халат женщины. Одежда воспламенилась, и пострадавшая обгорела. В результате женщина получила термические ожоги 13% тела и скончалась в больнице в конце декабря 2022 года.

В суде подсудимый вину в причинении смерти по неосторожности своей подруги не признал, а признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как он отметил, во время конфликта его вывели из себя слова погибшей, поэтому он сорвал злость таким образом. Увидев, что подруга воспламенилась, мужчина потушил огонь с помощью полотенца. Застолье продолжилось. Через несколько дней подруга ушла из гостей и обратилась за помощью в больницу, так как плохо себя чувствовала. Больше он её не видел.

Суд, исследовав доказательства, пришёл к выводу о виновности подсудимого в совершении преступления. Доводы подсудимого о том, что его действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), своего подтверждения не нашли и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе заключением эксперта, согласно которому установлено, что смерть женщины произошла в результате термических ожогов пламенем.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить родной сестре погибшей 400 тыс. руб. компенсации морального вреда и материальный ущерб, связанный с расходами на погребение.

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