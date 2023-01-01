Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Горняку УГМК» Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Пермский «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ в ходе продолжающейся гостевой серии в своём третьем матче уступил «Горняку УГМК». ​Итоговый счёт поединка 1:5 в пользу хозяев площадки. У пермяков единственную шайбу забросил Егор Манин.

После двух волевых побед над «Южным Уралом» и «Челметом»​ это первое поражение «молотобойцев» в нынешнем турнире.

«Горняк» переиграл нас по всем статьям. Причину мы знаем, оставим её внутри команды. Хозяев поздравляем с победой. А мы будем готовиться к следующей игре», — заявил после матча​ ​ главный тренер «Молота» Сергей Бердников.

Следующий поединок ​пермская команда сыграет​ в Кургане 8 сентября с местным ХК «Зауралье».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.