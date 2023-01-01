Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл «Горняку УГМК»
Пермский «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ в ходе продолжающейся гостевой серии в своём третьем матче уступил «Горняку УГМК». Итоговый счёт поединка 1:5 в пользу хозяев площадки. У пермяков единственную шайбу забросил Егор Манин.
После двух волевых побед над «Южным Уралом» и «Челметом» это первое поражение «молотобойцев» в нынешнем турнире.
«Горняк» переиграл нас по всем статьям. Причину мы знаем, оставим её внутри команды. Хозяев поздравляем с победой. А мы будем готовиться к следующей игре», — заявил после матча главный тренер «Молота» Сергей Бердников.
Следующий поединок пермская команда сыграет в Кургане 8 сентября с местным ХК «Зауралье».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.