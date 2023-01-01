С начала года в Перми демонтировали более 400 незаконных торговых павильонов Поделиться Твитнуть

По данным на 1 сентября, с начала года с муниципальной земли в Перми было снесено 423 незаконных торговых павильона: 70 принудительно и 353 объекта владельцы демонтировали добровольно. Об этом сообщает "Рифей" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В частности, в Мотовилихинском районе с начала года было снесено 83 незаконных павильона на бульваре Гагарина, улицах Тургенева, Юрша, Уинской и Гашкова. В Ленинском районе ликвидированы 50 нелегальных павильонов на улицах Попова, Спешилова и в Камской долине. Ещё 88 НТО демонтировано на улицах Овчинникова, Крисанова, шоссе Космонавтов, Парковом проспекте в Дзержинском районе города.

Напомним, расчистка улиц от незаконно установленных павильонов была активизирована по поручению главы региона в год 300-летия Перми.

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