Максим Артамонов В центре Перми установят более 80 кадок с растениями На зиму их все отвезут в питомник Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми на ул. Ленина — от сквера им. Дзержинского до перекрёстка с ул. Островского — будет установлена 81 кадка с многолетними растениями. Работы планируется выполнить в рамках ремонта центральной улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Среди многолетних растений, которые будут высажены, — дёрен белоокаймлённый, спирея берёзолистная, можжевельник, элимус, очиток, тысячелистник, а также однолетние растения. На зимовку все зелёные насаждения отправят в муниципальный питомник растений.

Первые такие кадки появились на ул. Ленина в районе пересечения с ул. Сибирской, возле Театрального сада.

Грунт, который используется для посадки, многокомпонентный. Он состоит из торфа, песка и дерновой земли. В него также добавляют микоризу для корней и гидрогель — состав, который удерживает воду. В качестве мульчи используется сосновая кора. Это позволяет уменьшать потерю влаги и защищать почву от высыхания.

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