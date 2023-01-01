Максим Артамонов В школы Перми второй день подряд приходят анонимные сообщения о взрывных устройствах После проверок информация о минировании не подтвердилась Поделиться Твитнуть

Школа №9

новости-школ.рф

На электронные почты школ Перми поступили анонимные сообщения о минировании зданий. Оперативные службы были своевременно оповещены. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

«Проведены проверки. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружены», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 5 сентября сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в образовательные учреждения Перми и Березников. При этом неизвестные звонили не только в школы, но и на номер 112.

Позже в минтербезе сообщили, что взрывных устройв в учебных заведениях не найдено.

В пресс-службе ПГНИУ «Новому компаньону» подтвердили информацию об угрозах минирования — они поступили на электронную почту вуза.

Правоохранительные органы провели все необходимые мероприятия. Взрывных устройств не обнаружено.

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