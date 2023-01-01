Максим Артамонов В пермские школы и вузы поступили анонимные звонки о взрывных устройствах Краевой минтербез проводит проверку Поделиться Твитнуть

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Сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в образовательные учреждения Перми и Березников поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Сейчас в учебных заведениях проводятся проверки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве уточнили, что неизвестные звонили не только в образовательные учреждения, но и на номер 112.

«В настоящее время оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — отметили в минтербезе.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ПГНИУ, сообщения о взрывном устройстве поступили на электронную почту вуза.

«Во взаимодействии с правоохранительными органами были проведены все необходимые мероприятия, предусмотренные схемой реагирования на информацию такого рода. Кампус проверили, всё в порядке», — пояснили в пресс-службе.

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