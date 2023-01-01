Максим Артамонов В электронном голосовании на выборах в Пермском крае примут участие 9,7 тысяч человек Приём заявок на ДЭГ завершён Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Прикамье 9706 избирателей подали заявки на участие в электронном голосованиии (ДЭГ). Об этом в официальном telegram-канале сообщает Избирательная комисия Пемского края.

Информационная кампания, посвящённая онлайн-голосованию, которая осуществлялась через СМИ, соцсети, общественные организации и портал «Госуслуги». О процедуре ДЭГ избирателям рассказывали также члены участковых комиссий лично во время подомового обхода.

По мнению председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, результат подачи заявлений на онлайн-голосование «однозначно показывает его востребованность у избирателей». Вагин также заявил, что такой результат — «самый красноречивый ответ на сомнения относительно его проведения, возникающие у отдельных политических сил». В связи с этим ДЭГ будет применяться в регионе и в дальнейшем наряду с другими формами голосования.

Напомним, Пермский край попал в список регионов, опубликованный в июне Центральной избирательной комиссией, в которых в Единый день голосования 10 сентября 2023 года будет применяться ДЭГ. Использоваться ДЭГ будет в семи избирательных кампаниях. Речь идёт о довыборах по округу № 17 в Законодательное собрание Пермского края, довыборах по округу № 5 в Пермскую городскую думу, а также о выборах депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов.

ДЭГ проводится наравне с традиционным голосованием. Оно не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к интернету.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.