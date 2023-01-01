В Пермский край зашёл ульяновский дискаунтер «Победа» Первый магазин заработал в Чернушке Поделиться Твитнуть

В Чернушке Пермского края открылся первый магазин жёсткого дискаунтера «Победа». В сети пояснили, что открытие магазина в Прикамье стало возможным благодаря заработавшему в Набережных Челнах собственному логистическому центру компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В планах «Победы» расширять присутствие сети в Прикамье. К концу сентября в Чайковском должен заработать ещё один магазин. В перспективе торговые точки сети планируется открыть в населённых пунктах края, где проживает более 5 тыс. человек.

Компания «Победа» открыла свой первый магазин в Ульяновске в 2015 году. На данный момент магазины сети работают в 287 городах и сёлах 31 региона страны. Гендиректор «Победы» — Даниил Сикачина, ранее он был директором по логистике ульяновской сети супермаркетов «Гулливер».

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