В Пермском политехе прошли съёмки реалити-шоу с Ольгой Бузовой Поделиться Твитнуть

Выяснилась причина, по которой в Пермский политех приезжала Ольга Бузова. Известная телеведущая и блогер снимается в новом реалити-шоу «Ольга Вузова». В рамках программы она посещает лучшие университеты страны с «инспекцией», а потом рассказывает о преимуществах технического образования в России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В Перми Ольга Бузова побывала в начале июня. В Политехе она погрузилась в студенческую жизнь, стала научным сотрудником лаборатории, приняла участие в уникальных исследованиях и «обрела нового друга, который сопровождал её по кампусу вуза», — рассказали в пресс-службе.

Главная цель реалити-шоу — показать востребованность технических специальностей и возможности, которые открываются перед выпускниками технического профиля.

Все выпуски реалити-шоу будут выходить на странице издания Woman.ru в VK.





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