В Пермском крае увеличится добыча нефти Строительство скважин Софьинского месторождения прошло экспертизу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство и обустройство скважин Софьинского месторождения в Пермском крае.

На месторождении будет построено десять скважин на двух кустах, появятся нефтегазосборные трубопроводы, низконапорные водоводы, линии электропередачи, автодороги.

«Ввод в эксплуатацию новых скважин на Софьинском месторождении позволит увеличить объём добычи нефти и нефтяного попутного газа», — заявил главный эксперт проекта и представитель Главгосэкспертизы Ринат Бадыкшанов.

Общая продолжительность строительства составит более двух лет. Застройщиком выступает ООО «Лукойл-Пермь», а генпроектировщиком — ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

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