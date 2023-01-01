Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет поставлена опера Стравинского «Похождения повесы» будут оперным дебютом режиссёра Андрея Прикотенко Поделиться Твитнуть

Андрей Прикотенко / фото: ksonline.ru

Пермский театр оперы и балета продолжает избранную стратегическую линию, связанную с сотрудничеством с режиссёрами, известными работами в драматическом театре. В мае 2024 года планируется премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы» (16+) в постановке Андрея Прикотенко — главного режиссёра театра «Красный факел» (Новосибирск), для которого это будет первый опыт в музыкальном театре. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвящённой началу 152-го театрального сезона.

Музыкальным руководителем постановки будет Фёдор Леднёв — выдающийся интерпретатор музыки ХХ века, который в Пермской опере поставил «Замок герцога Синяя Борода» (18+) Белы Бартока с режиссёром Евгенией Сафоновой.

Художник-постановщик — Ольга Шаишмелашвили.

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