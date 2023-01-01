Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Алексей Мирошниченко снова поставит в Перми «Золушку» Поделиться Твитнуть

Алексей Мирошниченко

Антон Завьялов

Как уже сообщалось, Алексей Мирошниченко, вернувшийся в Пермский театр оперы и балета на должность художественного руководителя балетной труппы, поставит в этом сезоне два больших балета: «Ярославну» (12+) Бориса Тищенко, а также, как стало известно на пресс-конференции, посвящённой началу нового сезона Пермской оперы, «Золушку» (12+) Прокофьева.

Этот спектакль, постановку которого Мирошниченко впервые осуществил в Перми в 2016 году, будет радикально возобновлён. Премьера обновлённой «Золушки» в июле 2024 года станет завершением 152-го сезона в Пермском театре оперы и балета.

В 2018 году спектакль принёс театру три «Золотых маски», в том числе премию получил Алексей Мирошниченко в номинации «Лучшая работа хореографа».

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