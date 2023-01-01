В четверг и пятницу в Прикамье похолодает и пройдут сильные дожди Поделиться Твитнуть

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Сегодня, 6 сентября, температура воздуха в Пермском крае может подняться до +23 градусов. Таким образом, среда станет самым тёплым днём этой недели. В четверг и пятницу погодные условия в Прикамье заметно ухудшатся. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Так, 7 сентября и в ночь на 8 сентября вероятны значительные осадки в западных и юго-западных районах края, дожди с грозами возможны и в Перми, только на востоке региона будет сухо. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днём +15…+20, в Перми будет до +18.

В субботу, 9 сентября, в Прикамье осадки прекратятся и установится преимущественно солнечная погода, воздух прогреется до +19...+21 градуса.

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