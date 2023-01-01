В центре Перми сгорел внедорожник Поделиться Твитнуть

В соцсетях появилась информация о горящем автомобиле на ул. Леонова в Перми. Очевидцы выложили видеозапись с полыхающей машиной и комментарием: «Очередной пожар возле альпийских бань». На кадрах видно, как из окон машины вырывается огонь, идёт чёрный дым.

В ГУ МЧС по региону корреспонденту perm.aif.ru прокомментировали ЧП так: «В 9.19 5 сентября поступило сообщение о возгорании транспортного средства. На место выехали 10 сотрудников личного состава на двух машинах».

Сгорел внедорожник с кузовом «пикап». Площадь пожара — 8 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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