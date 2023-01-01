Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Бывший пермский дирижёр заменит сэра Джона Элиота Гардинера
Максим Емельянычев выступит на австрийском фестивале «Золотая осень»
Максим Емельянычев, «выпускник» Пермского театра оперы и балета и оркестра MusicAeterna, заменит на фестивале «Золотая осень» в австрийском Айзенштадте одного из самых признанных европейских мэтров — британского дирижёра сэра Джона Элиота Гардинера. Вместе с Chamber Orchestra of Europe Емельянычев исполнит сочинения Гайдна, Вебера и Шуберта.
Телеграм-канал «Оперного балета» цитирует худрука фестиваля Джулиана Рахлина: «Я очень благодарен Максиму, что он согласился в столь короткий срок выступить на фестивале. С нетерпением жду этого невероятного вечера».
Максим Емельянычев пришёл в Пермский театр оперы и балета в 2011 году вместе с оркестром MusicAeterna и Теодором Курентзисом, начинал как хаммерклавирист и клавесинист, и в этом качестве получил в 2014 году спецприз «Золотой маски» — за партию хаммерклавира в постановке оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».
В качестве музыкального руководителя и дирижёра в 2013 году выпустил в Перми камерную оперу Георга Фридриха Телемана «Пимпинон, или Неравный брак» (12+).
Сэр Джон Элиот Гардинер вынужден был отменить свои выступления до конца года после скандала, случившегося в августе на фестивале Берлиоза во Франции, когда дирижёр ударил певца за то, что он вышел со сцены не с той стороны.
Фестиваль «Золотая осень» пройдёт в австрийском Айзенштадте с 9 по 24 сентября. Выступление Максима Емельянычева и Chamber Orchestra of Europe запланировано на 16 сентября.
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