Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший пермский дирижёр заменит сэра Джона Элиота Гардинера Максим Емельянычев выступит на австрийском фестивале «Золотая осень» Поделиться Твитнуть

Максим Емельянычев / фото: classicalmusicnews.ru

Максим Емельянычев, «выпускник» Пермского театра оперы и балета и оркестра MusicAeterna, заменит на фестивале «Золотая осень» в австрийском Айзенштадте одного из самых признанных европейских мэтров — британского дирижёра сэра Джона Элиота Гардинера. Вместе с Chamber Orchestra of Europe Емельянычев исполнит сочинения Гайдна, Вебера и Шуберта.

Телеграм-канал «Оперного балета» цитирует худрука фестиваля Джулиана Рахлина: «Я очень благодарен Максиму, что он согласился в столь короткий срок выступить на фестивале. С нетерпением жду этого невероятного вечера».

Максим Емельянычев пришёл в Пермский театр оперы и балета в 2011 году вместе с оркестром MusicAeterna и Теодором Курентзисом, начинал как хаммерклавирист и клавесинист, и в этом качестве получил в 2014 году спецприз «Золотой маски» — за партию хаммерклавира в постановке оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».

В качестве музыкального руководителя и дирижёра в 2013 году выпустил в Перми камерную оперу Георга Фридриха Телемана «Пимпинон, или Неравный брак» (12+).

Сэр Джон Элиот Гардинер вынужден был отменить свои выступления до конца года после скандала, случившегося в августе на фестивале Берлиоза во Франции, когда дирижёр ударил певца за то, что он вышел со сцены не с той стороны.

Фестиваль «Золотая осень» пройдёт в австрийском Айзенштадте с 9 по 24 сентября. Выступление Максима Емельянычева и Chamber Orchestra of Europe запланировано на 16 сентября.

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