Максим Артамонов В образовательных учреждениях Перми и Березников взрывные устройства не обнаружены В краевом минтербезе отчитались о проверке Поделиться Твитнуть

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали о результатах проверки, которая была проведена после анонимных сообщений, поступивших в школы и вузы Перми и Березников 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам проверки взрывные устройства обнаружены не были», — отметили в минтербезе.

Напомним, во второй половине дня 5 сентября сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в образовательные учреждения Перми и Березников. При этом неизвестные звонили не только в школы, но и на номер 112.

В пресс-службе ПГНИУ «Новому компаньону» подтвердили информацию об угрозах минирования — они поступили на электронную почту вуза. Правоохранительные органы провели все необходимые мероприятия. Взрывных устройств не обнаружено.

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