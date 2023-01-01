Максим Артамонов В Прикамье больше не будут производить молочную продукцию «Из Острожки» Владельцы агрофирмы закрыли цех по переработке молока Поделиться Твитнуть

Руководство оханской агрофирмы «Острожка» решило закрыть свой цех по переработке молочной продукции из-за небольших объёмов и сложной логистики. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети ВКонтакте.

«Уважаемые любители молочной продукции под маркой «ИЗ ОСТРОЖКИ» сообщаем, что цех по переработке молока и молочной продукции ООО «Агрофирма Острожка» закрыт. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы!», — рассказали в агрофирме.

Как уточняет издание «Текст» со ссылкой на директора и совладельца «Острожки» Николая Таскаева, причина закрытия — в низкой рентабельности производства.

«Объёмы у нас небольшие, логистика сложная, плюс потребление постоянно снижается. Просто сдать сырое молоко на молзавод в Удмуртию гораздо прибыльнее, чем заниматься собственной переработкой», — рассказал Таскаев.

Оханская агрофирмы «Острожка», которая занимается органическим сельским хозяйством, запустила собственную переработку молока в 2015 году. В 2019 году произошла полная модернизация, после которой агрофирма запустила свою линейку молочной продукции под маркой «Из Острожки». Производство находится в с.Острожка.

Напомним, в феврале этого года Николай Таскаев говорил о проблеме санкций и кадрового дефицита, когда молодёжь не идёт работать в отрасль.

По его словам, в прошлом году, когда против России были введены санкции, у предприятия возникли трудности с логистикой и получением оплаты товара. Одна из партий продукции даже «застряла» в одной из стран ЕС.

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