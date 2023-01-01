Максим Артамонов
В Прикамье больше не будут производить молочную продукцию «Из Острожки»
Владельцы агрофирмы закрыли цех по переработке молока
Руководство оханской агрофирмы «Острожка» решило закрыть свой цех по переработке молочной продукции из-за небольших объёмов и сложной логистики. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети ВКонтакте.
«Уважаемые любители молочной продукции под маркой «ИЗ ОСТРОЖКИ» сообщаем, что цех по переработке молока и молочной продукции ООО «Агрофирма Острожка» закрыт. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы!», — рассказали в агрофирме.
Как уточняет издание «Текст» со ссылкой на директора и совладельца «Острожки» Николая Таскаева, причина закрытия — в низкой рентабельности производства.
«Объёмы у нас небольшие, логистика сложная, плюс потребление постоянно снижается. Просто сдать сырое молоко на молзавод в Удмуртию гораздо прибыльнее, чем заниматься собственной переработкой», — рассказал Таскаев.
Оханская агрофирмы «Острожка», которая занимается органическим сельским хозяйством, запустила собственную переработку молока в 2015 году. В 2019 году произошла полная модернизация, после которой агрофирма запустила свою линейку молочной продукции под маркой «Из Острожки». Производство находится в с.Острожка.
Напомним, в феврале этого года Николай Таскаев говорил о проблеме санкций и кадрового дефицита, когда молодёжь не идёт работать в отрасль.
По его словам, в прошлом году, когда против России были введены санкции, у предприятия возникли трудности с логистикой и получением оплаты товара. Одна из партий продукции даже «застряла» в одной из стран ЕС.
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