Максим Артамонов Что посеяли и что пожали Аграрии подвели итоги прошлого года Поделиться Твитнуть

В Перми с 14 по 16 февраля состоялась межрегиональная выставка-форум сельскохозяйственной техники и современных технологий «Агротехнологии-2023». Во время пленарного заседания краевые власти, представители сельского хозяйства и эксперты бизнеса и банковских учреждений подвели итоги 2022 года, а также обсудили основные направления агропромышленной деятельности на ближайшие годы.

Константин Долгановский

Во вступительном слове губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в прошлом году в регионе был изменён подход к поддержке сельхозпроизводителей. Краевые власти решили более гибко подходить к мерам поддержки — помощь аграриям теперь оказывается с учётом обратной связи от индустрии.

В прошлом году власти начали создавать условия для «технического перевооружения» и обновления парков сельхозтехники предприятий, пояснил губернатор. Для этого в три раза была увеличена ставка субсидий на технику, приобретённую в лизинг, — 30% для отечественной и 20% для импортной техники. На это направление было выделено более 160 млн руб. В целом же ежегодно на поддержку аграрного сектора в Прикамье направляется более 3 млрд руб.

Сейчас у аграриев есть запрос на изменение сроков предоставления основных мер поддержки. В сельхозпредприятиях ждут помощь до начала весенних полевых работ. Поэтому первоочередная задача региональных властей — довести основные субсидии в первом квартале, до посевной, отметил губернатор.

После губернатора слово взял гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов. По его словам, для молочной отрасли прошлый год оказался неплохим в плане доходности по производству сырья и по переработке: существенно увеличилось производство товарного молока — примерно на 3%, или около 250 тыс. т.

Белов отметил, что за последнее время Пермский край привлекает очень серьёзное внимание отраслевого сообщества, что связано с очень динамичным развитием переработки. В качестве примера он привёл Юговской комбинат молочных продуктов, который активно развивает переработку и инвестирует значительные средства в производство как традиционной молочной продукции, так и сыров и сухих молочных продуктов. За последние годы комбинат стал фактически одним из лидеров молочной отрасли. В связи с этим Артём Белов спрогнозировал, что по итогам 2022 года пермское предприятие «будет серьёзно конкурировать за третье место в России по объёму переработки».

«При этом в регионе есть достаточный банк земли, есть очень неплохие для развития молочного животноводства природно-климатические условия, очень неплохой уровень поддержки — больше, чем в среднем по России. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим не только продолжающееся развитие переработки в крае, но и развитие сырьевой базы, которое эту переработку будет подпитывать», — пояснил гендиректор «Союзмолоко».

Санкции, кадры и перспективы

Вторым ключевым событием деловой программы форума стал круглый стол, организованный газетой «Коммерсантъ-Прикамье», который назывался «АПК Прикамья: точки развития». На нём краевые власти и бизнес обсудили главные проблемы аграрной отрасли и наметили перспективные направления для инвестиций в аграрный сектор.

В минувшем году в Пермском крае зафиксирован рекордный сбор урожая зерна. При этом объёмы произведённого сухого зерна оказались самыми высокими за последние 10 лет. Такие данные привёл на круглом столе министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Высокая урожайность, по его мнению, стала возможна благодаря мерам поддержки аграриев, которые предоставляются в Прикамье. Он пояснил, что пермские сельхозпроизводители за последние три года в два раза увеличили закуп удобрений и их применение. Это положительно сказалось на плодородности почв в регионе.

Также в министерстве уже видят эффект от субсидий, которые ранее выделялись на реализацию инвестпроектов по созданию предприятий по производству и переработке молока.

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода и председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Теплов, который был модератором круглого стола, считает, что молочное животноводство наконец становится главной темой развития АПК региона, и это серьёзный прорыв. Теплов сослался на то, что на протяжении многих лет Пермский край не рассматривался как регион с большим потенциалом в этой отрасли, но сейчас такое положение начинает меняться.

Его мысль поддержал Павел Носков. Чиновник назвал производство сырого молока главным драйвером развития отрасли сельского хозяйства в ближайшей перспективе. На сегодняшний день объёмы переработки молока в крае составляют около 1 млн т в год. Объёмы сырого молока составляют более 500 тыс. т. Поэтому «производство сырого молока очень перспективное и инвестиционно привлекательное направление», и оно «будет тянуть за собой всю отрасль», — резюмировал чиновник.

Директор и совладелец оханской агрофирмы «Острожка» (занимается органическим сельским хозяйством) Николай Таскаев в своём выступлении обозначил проблему санкций и кадрового дефицита, когда молодёжь не идёт работать в отрасль.

Также он рассказал, что в прошлом году, когда против России были введены санкции, у предприятия возникли трудности с логистикой и получением оплаты товара. Одна из партий продукции «застряла» в одной из стран ЕС. Со временем проблема разрешилась, и сейчас европейские страны готовы покупать продукцию оханской агрофирмы. В 2022 году она продала в страны ЕС свою продукцию на сумму €550 тыс. (около 44 млн руб.). В основном агрофирма экспортирует гречиху и лён, главные рынки её сбыта — Литва и Германия. Параллельно «Острожка» изучает новые направления, в частности, это Юго-Восточная Азия, Китай и Саудовская Аравия.

По мнению Таскаева, будущее отрасли — в органическом земледелии, когда сельхозпредприятия не применяют минеральные удобрения и пестициды. Пока в России органические продукты не столь популярны, как в европейских странах, но со временем этот рынок будет развиваться и в нашей стране, считает руководитель «Острожки».

О проблеме сбыта продукции через федеральные сети, которая возникает у малых сельхозпроизводителей, заявил председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса Пермской ТПП Виктор Пащенко. «В силу своей торговой политики они [крупнейшие торговые сети] предпочитают сотрудничать с крупными производителями, в то время как мелкие фермеры им неинтересны», — отметил он.

В обсуждении по видеоконференцсвязи также приняла участие директор департамента категорийного менеджмента Уральского округа розничной сети «Магнит» Кристина Аветян. Она рассказал, что утверждение о том, что федералы не берут продукцию мелких фермеров, — это не более чем миф. Сейчас крупные торговые сети не отказываются работать с небольшими сельхозпредприятиями, а на территории Прикамья у «Магнита», например, уже более 80 локальных поставщиков. Их доля в общем ассортименте продукции в магазинах сети в регионе уже превышает 15%.

Помимо обсуждения актуальных вопросов отрасли, на форуме были подписаны семь соглашений о сотрудничестве между краевыми властями и агропромышленными предприятиями региона. Семь документов предполагают сотрудничество между образовательными учреждениями и агропредприятиями, соглашение позволит создать дополнительные агроклассы в сельских школах.

Чиновники намерены сотрудничать с агропредприятиями ООО «Красотинское», ООО «Нива», ООО «Суксунское», «Агрофирма «Острожка», ООО «Дуброво Агро», ООО «Русь» и другими.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.