В спецоперации погиб 20-летний житель Прикамья Сергей Ковалёв Прощание с военнослужащим состоится в Соликамске 6 сентября Поделиться Твитнуть

Сергей Ковалёв

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб соликамец Сергей Ковалев. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.

Сергею Ковалёву было всего 20 лет, он родился 28 января 2003 года в Соликамске Пермской области. Учился в школе № 7, затем в Соликамском технологическом колледже. Был добровольцем волонтерского центра «Актив».

Чиновники выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».

Прощание с Сергеем Ковалёвым состоится сегодня, 6 сентября, в ДК завода «Урал». Гражданская панихида начнётся в 12:00.

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