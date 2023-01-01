В спецоперации погиб 20-летний житель Прикамья Сергей Ковалёв
Прощание с военнослужащим состоится в Соликамске 6 сентября
В ходе специальной военной операции на Украине погиб соликамец Сергей Ковалев. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.
Сергею Ковалёву было всего 20 лет, он родился 28 января 2003 года в Соликамске Пермской области. Учился в школе № 7, затем в Соликамском технологическом колледже. Был добровольцем волонтерского центра «Актив».
Чиновники выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».
Прощание с Сергеем Ковалёвым состоится сегодня, 6 сентября, в ДК завода «Урал». Гражданская панихида начнётся в 12:00.
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