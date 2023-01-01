Мужчина на электросамокате погиб в Перми при столкновении с Lexus Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми в районе дома №110д по ул. Промышленной при столкновении с автомобилем Lexus погиб мужчина на электросамокате. ДТП случилось 5 сентября в 8 часов утра, об этом сообщили в МВД по Пермскому краю.

Иномарка под управлением 50-летнего водителя двигалась со сторону ул. Верхне-Муллинской в сторону ул. Леонова и столкнулась с электросамокатом, на котором ехал 26-летний мужчина.

По данным АиФ-Прикамье, молодой человек при перестроении не предоставил преимущество автомобилю, который двигался в том же направлении.

В результате ДТП мужчина на электросамокате получил смертельную травму.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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