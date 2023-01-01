В Пермском крае погиб водитель упавшего с моста грузовика Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Пермском крае утром 5 сентября с моста через реку Вильва в районе Гремячинска упал самосвал. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на сообщения очевидцев.

Водитель, видимо, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, протаранил ограждение и упал в воду, пишут очевидцы. Сообщается, что водитель погиб.

Ранее сообщалось, что в Перми на пл. Дружбы автомобиль «Тойота Камри» столкнулся с машиной скорой помощи, из-за чего та перевернулась. Пострадавших нет.

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