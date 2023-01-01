В минздраве прокомментировали ДТП с перевернувшейся скорой в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с перевернувшимся автомобилем скорой помощи в Перми. Авария случилась сегодня утром на пл. Дружбы.

«В результате ДТП пострадавших нет. В скорой, помимо водителя, находились два медработника, пациентов в машине не было», — цитирует сообщение ведомства perm.aif.ru.

Напомним, авария с автомобилем скорой и легковой машиной «Тайота» произошла около 9 часов. Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях фото и видео с места ЧП.

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