На площади Дружбы в Перми перевернулась машина скорой помощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 4 сентября, около 9 часов утра на пл. Дружбы в Перми произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Информация об этом появилась в городских пабликах. Очевидцы выкладывают фото и видео.

На кадрах видна машина скорой, опрокинувшаяся на бок, рядом повреждённый легковой автомобиль «Тойота». Сообщается, что водитель иномарки въехал в машину скорой помощи, от чего та перевернулась. О пострадавших сведений нет. На месте работают инспекторы.

В ГИБДД информацию о данной аварии официально ещё не прокомментировали.

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