Максим Артамонов В Пермский политех не поступало сообщений о минировании Эвакуация преподавателей и студентов не проводилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) не поступали анонимные письма или звонки о заложенных в здании взрывных устройствах. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе политеха.

«Мы не знаем о звонках, но эвакуаций в вузе не было», — сообщили «Новому компаньону» в вузе.

Сегодня, 5 сентября, краевой минтербез распространил информацию, об угрозах взрывов в Перми и Березниках. В ведомстве заявили, что во второй половине дня сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в образовательные учреждения Перми и Березников. При этом неизвестные звонили не только в школы, но и на номер 112.

В связи с этими сообщениями была организована проверка.

В пресс-службе ПГНИУ «Новому компаньону» подтвердили информацию об угрозах минирования — они поступили на электронную почту вуза. Правоохранительные органы провели все необходимые мероприятия. Взрывных устройств не обнаружено.

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