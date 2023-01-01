Максим Артамонов В Перми задержали послушника церкви, который зарезал бомжа Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Мотовилихинском районе Перми арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бездомного человека. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, 28 августа ранее неоднократно судимый 63-летний мужчина, находясь на мусорной площадке возле одного из домов по ул. Ивана Франко в Перми, в ходе ссоры нанес ранее незнакомому 55-летнему мужчине два удара ножом в область шеи, от которых пострадавший скончался на месте.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее telegram-канал Ural Mash сообщал, что преступление совершил послушник одной из церквей.

По информации издания, подозреваемый был девять раз судим, последнее время жил при церкви в д. Капидоны. Преступление он совершил в Перми, куда приехал на несколько дней. В городе он встретил бездомного, который в грубой форме потребовал подать ему милостыню на пропитание. После этого послушник достал нож, ударил бомжа в шею и скрылся с места преступления.

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