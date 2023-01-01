В Перми послушник церкви зарезал попросившего денег бомжа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми послушник одной из церквей в Прикамье зарезал бездомного, который попросил у него денег на еду, о происшествии сообщил telegram-канал «Ural Mash».

По информации издания, подозреваемый мужчин был девять раз судим, последнее время он проживал при церкви в деревне Копидоны.

Преступление он совершил, когда приехал на пару дней в краевой центр. В городе он встретил бездомного, который в грубой форме потребовал подать ему милостыню на пропитание.

Тогда мужчина, бывший, по словам очевидцев, пьяным, достал нож и ударил бомжа в шею. Затем встретившимся на пути прохожим он рассказал о своём поступке, показал окровавленный нож и попросил вызвать полицию, а сам скрылся.

Пострадавший скончался ещё до приезда врачей. По статье «убийство» возбуждено уголовное дело.

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