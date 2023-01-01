Максим Артамонов В краевом минздраве опровергли возможную ликвидацию пермской школы медицины катастроф Финансирование учреждения не изменится Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе минздрава Прикамья, информация о ликвидации Пермской краевой школы медицины катастроф не соответствует действительности.

«Это структурное подразделение ГБУЗ ПК «ТЦМК» работает в настоящее время и продолжит свою работу в дальнейшем без изменения финансирования», — рассказал заместитель министра здравоохранения Пермского края по финансовым вопросам Александр Лесников.

Напомним, сегодня стало известно, что в Перми может быть ликвидирована краевая школа медицины катастроф, которая с 1997 года проводит занятия по оказанию первой помощи и обучает медработников экстренной медицинской помощи. О возможной ликвидации учреждения рассказала его руководитель Валентина Авдеева в соцсетях.

В качестве предполагаемой причины, по которой школа медицины катастроф может прекратить своё существование, указывались проблемы со ставками и, как следствие, отзыв образовательной лицензии.

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