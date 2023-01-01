Максим Артамонов Пермская школа медицины катастроф может прекратить существование Руководство учреждения сообщило о возможной ликвидации Поделиться Твитнуть

В Перми может быть ликвидирована краевая школа медицины катастроф, которая с 1997 года проводит занятия по оказанию первой помощи и обучает медработников экстренной медицинской помощи. О возможной ликвидации учреждения рассказала его руководитель Валентина Авдеева в соцсетях.

В качестве предполагаемой причины, по которой школа медицины катастроф может прекратить своё существование, указываются проблемы со ставками. Это может привести к отзыву образовательной лицензии.

По словам Валентины Авдеевой, любой кадровый минус приведёт к неисполнению государственного плана и невыполнению образовательного законодательства.

«Мы хотим поблагодарить дорогих друзей, соратников и просто неравнодушных людей за поддержку нашей Школы. Общественный резонанс — дело серьёзное! Есть положительные сдвиги. Но есть и проблемы. Работаем над обоснованием штатной структуры Школы. Пока не знаем, как правильно рассчитать нагрузку лаборанта и менеджера Школы», — сообщается на официальной странице учреждения ВКонтакте.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в краевой минздрав. На момент публикации новости ответ не поступил.

Пермская краевая школа медицины катастроф — образовательно-методический центр, который является структурным подразделением ГКУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф». Он был создан в октябре 1997 года, в день проведения первого эфирного наркоза.

Центр был образован для повышения качества оказания первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и ДТП.

Школа обучает население и личный состав служб спасения оказанию первой помощи, а медработников — экстренной медицинской помощи.

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