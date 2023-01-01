Заместителем министра культуры Пермского края назначена Елена Колчанова Она будет курировать работу финансово-экономического направления Поделиться Твитнуть

Елена Колчанова

Министерство культуры Пермского края

Заместителем министра культуры Пермского края стала Елена Колчанова. Она будет курировать работу финансово-экономического направления, организационного блока и отдела профессионального искусства Министерства культуры Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве.

Елена Колчанова окончила историко-политологический факультет Пермского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление».

У неё большой опыт управленческой работы и государственной службы. В Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края Елена Колчанова возглавляла отдел по внешнеэкономической деятельности. Несколько лет руководила Центром международного сотрудничества Пермской торгово-промышленной палаты.

«На новом посту Елене Владимировне предстоит выстраивать качественную инфраструктуру, управлять учреждениями и командами, обеспечивать грамотный менеджмент событий в сфере культуры», — сообщили в минкульте.

Кроме того, к команде пресс-службы министерства присоединилась Анна Лаптева. Она более 20 лет работает в области журналистики и связей с общественностью, а сейчас возьмёт на себя информационную поддержку работы минкульта края.

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