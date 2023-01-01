В Пермском крае обнаружено тело убитого ножом в шею мужчины Возбуждено уголовное дело об убийстве Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В одном из домов Кудымкара Пермского края 4 сентября обнаружено тело 61-летнего местного жителя. У него было колото-резаное ранение в области шеи. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на СУ СКР по региону, следователи возбудили дело об убийстве.

По информации пресс-службы ведомства, на месте ЧП найдено и изъято орудие преступления — нож, а также другие предметы. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Преступник пока не найден.

Ранее сообщалось, что в Перми послушник церкви зарезал попросившего денег бомжа.

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