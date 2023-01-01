Максим Артамонов В Перми прокуратура потребовала от чиновников взять на баланс участок бесхозной теплосети Из-за аварии жители 17 домов два месяца сидят без горячей воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушение прав жителей Висима на благоприятные условия проживания и получение коммунальных ресурсов в полном объёме. Районную и городскую администрации обязали через суд решить вопрос с бесхозным участком теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве установили, что при проведении гидравлических испытаний ПАО «Т-Плюс» был выявлен участок тепловой сети рядом с многоквартирным домом № 7 по ул. Постаногова, который находится в ненормативном состоянии. Из-за частых порывов падает давление теплового носителя.

Этот участок теплосети — бесхозяйный, поэтому затраты на его капремонт не предусмотрены в бюджете и его ремонтируют только при авариях. При этом районная администрация не переводит этот участок теплосетей в муниципальную собственность.

По итогам проверки прокурор внёс главе администрации района представление. Оно было удовлетворено, однако чиновники сослались на то, что проведение технической инвентаризации и паспортизации аварийной тепловой сети на 2024-2025 годы возможно только при выделении целевого финансирования. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском и потребовал возложить на городскую и районную администрацию обязанность выделить необходимое финансирование.

Напомним, жители 17-ти многоквартирных домов в м/р Висим уже два месяца живут без горячей воды. В конце прошлой недели председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался этой ситуацией. Он поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю провести проверку и доложить о результатах.

По данным следкома, работники коммунальных служб ссылаются на проведение ремонтных работ на трубопроводе, однако пока только определён аварийный участок, а устранение повреждений не началось. Жильцы опасаются возможного срыва начала отопительного сезона.

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