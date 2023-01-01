Глава СКР взял на контроль отсутствие горячей воды в домах пермского микрорайона Висим Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отсутствием горячей воды в 17 многоквартирных домах микрорайона Висим в Перми, их жильцы два месяца живут без горячей воды. Сообщение распространила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, работники коммунальных служб объясняют произошедшее проведением ремонтных работ на трубопроводе, однако пока только определён аварийный участок, а устранение повреждений не началось. Жильцы опасаются возможного срыва начала отопительного сезона.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю провести проверку и доложить о результатах. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняют в СК.

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