Андрей Стрельцов
«Парма» обыграла БК «Купол-Родники»
Это первая победа пермской команды в предсезонке
Баскетболисты «Пармы» в Перми сыграли контрольную встречу с БК «Купол-Родники» из Удмуртии. Встреча завершилась победой пермской команды со счётом 86:67.
Самыми результативными в составе хозяев площадки стали американские легионеры Си Джей Брайс, набравший 28 очков, и Ричард Соломон, в активе которого 17 очков.
Следующим этапом подготовки к новому сезону станет для «Пармы» участие в предсезонных турнирах: в Нижнем Новгороде с 7 по 10 сентября с участием БК «Пари НН», БК УНИКС, БК МИНСК и в Краснодаре с 14 по 16 сентября вместе с БК «Самара», БК «Руна» и ПБК «Локомотив-Кубань».
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