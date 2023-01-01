В Пермском крае 5 сентября ночью и утром обещают туман Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Во вторник, 5 сентября, ночью и утром в отдельных районах Пермского края прогнозируется туман. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

«Будьте внимательными и осторожными!» — обратились к жителям сотрудники министерства и попросили сообщить родным и близким прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении правил безопасного поведения.

Туманы в Прикамье в ночное и утреннее время фиксируются уже несколько суток подряд. В выходные они вызвали задержки вылетов самолётов из пермского аэропорта.

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