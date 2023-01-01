«Молот» обыграл «Челмет» Поделиться Твитнуть

Свою вторую игру в новом чемпионате Высшей Хоккейной Лиги подопечные Сергея Бердникова провели в Челябинске против местного «Челмета».

Два периода голов не принесли, а затем отличились челябинцы. Но гости успели отыграться и в основное время была зафиксирована ничья 1:1. Гол в составе пермяков забил Дмитрий Аржанов. Победитель встречи определился в овертайме. За семь секунд до истечения времени матча бросок Дениса Дюрягина принёс успех «Молоту»

Пермская хоккейная команда продолжит выездное турне в Верхней Пышме. 6 сентября «Молот» сыграет здесь с «Горняком».​

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