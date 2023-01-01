Максим Артамонов В Прикамье избирком подсчитал голоса избирателей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Итоговые протоколы отправят в избиркомы этих регионов Поделиться Твитнуть

Фото: Избирком Пермского края

Экстерриториальная комиссия №8070 в Пермском крае подсчитала голоса избирателей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В течение четырёх дней они голосовали за депутатов законодательных органов своих регионов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

Голосование проходило не только в помещениях избирательного участка, но и по дополнительной форме в Губахе, Березниках и Соликамске, а также на дому.

В избиркоме утверждают, что жалоб на процедуру голосования и подсчёт голосов не поступало.

Итоговые протоколы в ближайшее время передадут избирательные комиссии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сколько человек участвовали в голосовании, не уточняется. Как пояснили «Новому компаньону» в избиркоме, по законодательству о выборах в этих территориях эта информация направляется без опубликования и разглашения непосредственно в комиссии, организующие выборы.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут выборы депутатов региональных законодательных (представительных) органов государственной власти. Для голосования избирателей, которые живут за пределами этих областей и республик, организуются экстерриториальные избирательные участки.

Один из них работал в Пермском крае. Голосование на нём прошло досрочно, с 1 по 4 сентября.

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