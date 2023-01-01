В Перми открывают пункт голосования для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Он будет работать с 1 по 4 сентября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут выборы депутатов региональных законодательных (представительных) органов государственной власти. Для голосования избирателей, проживающих за пределами этих областей и республик, организуются экстерриториальные избирательные участки. Один из них будет создан и в Пермском крае. При этом голосование на нём для избирателей, прибывших в Прикамье из новых российских регионов, пройдёт только досрочно — с 1 по 4 сентября. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Экстерриториальный избирательный участок № 8070 будет расположен в Перми по адресу: ул. Борчанинова, 8 (помещение общественного центра Ленинского района).

Проголосовать на нём можно с 1 по 3 сентября с 08.00 до 20.00, а 4 сентября с 08.00 до 15.00.

В указанные дни и часы по всем вопросам организации голосования можно обратиться в УИК по тел. +7 (908) 271-88-36.

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