Открылась продажа билетов на рейсы из Перми в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул Самолеты будут вылетать из Большого Савино дважды в неделю Поделиться Твитнуть

Началась продажа билетов на прямые субсидируемые авиарейсы из Перми в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Самолеты будут вылетать из Перми в Ярославль по вторникам и пятницам, начиная с 12 сентября, в Нижний Новгород по средам и четвергам и в Барнаул по средам и воскресеньям с 13 сентября.

Цена перелёта в Нижний Новгород начинается с 5,1 тыс. руб., в Ярославль - с 5,8 тыс. руб., Барнаул — с 8,9 тыс. руб.

Купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании и на сайте международного аэропорта Пермь.

Напомним, как следует из приказа минтранса, победителем отбора по всем трём направлениям признан авиаперевозчик АО «ЮВТ АЭРО».

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