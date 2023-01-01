Алёна Бронникова Обеспечение работы трамваев в Перми власти оценили в 403 млн рублей Срок исполнения контракта – апрель 2024 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми «Городское управление транспорта» ищет подрядчика для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров трамваями. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – 403 млн руб. Заявки принимаются до 18 сентября. Победитель станет известен 20 сентября.

Согласно техзаданию, контракт будет заключён до 30 апреля 2024 года на обслуживание девяти трамвайных маршрутов: № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 в соответствии с указанными характеристиками. Пассажировместимость предоставляемых подрядчиком транспортных средств (ТС) должна быть рассчитана минимум на 116 чел. и минимум на 27 мест для сидения. Кроме того, ТС должны быть рассчитаны на перевозку маломобильных групп населения. По маршруту № 2 необходимо предоставить таких трамваев 2 ед., по № 3 ‒ 1 ед., № 4 – 10 ед., № 5 – 7 ед., № 6 – 3 ед., № 7 – 4 ед., № 8 – 3 ед., № 11 – 10 ед., № 12 - 7 ед.

Все трамваи должны быть оборудованы информационными указателями в передней, средней и задней частях, системами видеонаблюдения, навигационного контроля, автоинформирования, автоматизированной системой учёта пассажиропотока, стационарными валидаторами, а также должны соответствовать красно-белой цветовой гамме в представленных макетах.

В перечень обязательств входят обеспечение перевозок требуемой вместимости в соответствии с установленным расписанием движения, взимание платы за проезд. Обслуживание должно производиться в соответствии с правилами организации пассажирских перевозок и требованиями по безопасности дорожного движения.

На данный момент трамваи обслуживаются МУП «Пермгорэлектротранс».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.