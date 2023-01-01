ФНС собирается обанкротить дочернее предприятие «Мотовилихинских заводов» У «Импульс-М» образовался крупный долг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании несостоятельным предприятия «Импульс-М» (дочернее предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы»). Налоговики мотивируют своё требование тем, что у компании образовался долг в размере более 8 млн руб.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», 1 сентября суд оставил заявление ФНС без движения, так как служба не предоставила доказательств уведомления об иске других участвующих в этом деле лиц.

Компания «Импульс-М» занимается системами обеспечения безопасности. В 2022 году началась её ликвидация.

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